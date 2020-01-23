РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 янв. Порядка 90 юнармейцев Балашихи продемонстрировали навыки обращения с оружием и оказания первой медицинской помощи в рамках обучающего занятия для детей «Школа юнармейцев», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие провели 22 января на базе школы №21 имени генерал-лейтенанта Дмитрия Наливалкина. Всего в нем приняли участие около 90 человек. Целью мероприятия является объединить отряды юнармейцев, передать им новые знания и усовершенствовать уже имеющиеся навыки.

«Мероприятие проходит в третий раз. Это именно школа юнармейцев, где предусмотрено обучение на определенных этапах. Участников разделили на несколько групп, в каждой из которой не более 14 человек и вместе они проходили задания. В мероприятии приняли участие и попробовали свои силы, как дети начальных классов, так и ребята постарше. С каждым разом мы стараемся дать новые этапы, чтобы они максимально были приравнены к мероприятиям регионального уровня, на которые выезжают дети», – сказала главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления по образованию администрации Балашихи Ольга Китаева.

Она добавила, что всего для участников было подготовлено 6 учебных точек. Юнармейцы на время потренировались надевать костюм химзащиты, собрали и разобрали автомат Калашникова и пистолет Макарова, а также продемонстрировали на манекене навыки оказания первой медицинской помощи. Кроме того, они показали умение держать оружие в лазерном тире, прошли полосу препятствий и вспомнили систему воинских званий.

Начальник местного отделения Юнармии Вероника Бусыгина рассказала, что детско-юношеское движение «Юнармия» было создано именно с целью патриотического воспитания молодежи и Балашиха с самого начала его поддерживает.

«На территории городского округа насчитывается уже более 1 100 человек и 43 юнармейских отряда. Мы являемся одним из самых крупных отделений по Московской области и не побоюсь этого слова – одними из самых сильных», пояснила Бусыгина.

В 2020 году для участников движения планируется проводить большое количество мероприятий, в том числе, посвященных памятной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Среди них, организовать городскую спортивную игру «Зарница» совместно с военной академией РВСН.