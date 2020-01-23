РИАМО – 23 янв. Госдума в первом чтении одобрила законопроект президента РФ Владимира Путина о поправке к Конституции, сообщает РИА Новости.

Документ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен в нижнюю палату 20 января.

«Предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина», — говорится в сообщении.

В частности, Путин предложил запретить госслужащим иметь иностранное гражданство, расширить полномочия Госсовета, ужесточить требования к кандидатам в президенты – они должны будут жить в России не меньше 25 лет. Также предполагается закрепить регулярную индексацию пенсий.

Поправки Путин анонсировал во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия их предлагается вынести на общероссийское голосование. Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок Андрей Клишас отметил, что проголосовать можно будет только за или против всего пакета поправок сразу.