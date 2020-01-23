РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 23 янв. Контейнерные площадки в подмосковных Котельниках оборудовали специальными кнопками для жалоб на их ненадлежащее состояние, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В администрации городского округа состоялось заседание штаба по организации работы регионального оператора по обращению с ТКО. Основными вопросами заседания стали собираемость средств за обращение с ТКО, содержание контейнерных площадок на территории Котельников.

«Одно нововведение, которое есть пока только в Котельниках – специальные кнопки. Они нужны для того, чтобы жители могли оперативно сообщать информацию о ненадлежащем состоянии контейнерной площадки в администрацию», – говорится в сообщении.

Все площадки находятся под видеонаблюдением. Картинка с видеокамер выводится в муниципальный центр управления регионом – это позволяет следить за состоянием площадок, контролировать, соблюдает ли регоператор график вывоза отходов, а также выявлять несанкционированные сбросы мусора.