РИАМО - 23 янв. В центре столицы сотрудники Росгвардии задержали неоднократно судимого мужчину, который пытался проникнуть на охраняемый объект, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Сигнал тревога поступил ночью с охраняемого объекта на улице Александра Солженицына. Прибывшие сотрудники Росгвардии заметили неизвестного, который пытался вскрыть оконную раму. Мужчина бросился бежать, но был оперативно задержан.

«Злоумышленником оказался 39-летний житель столицы, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В присутствии понятых у подозреваемого изъяли различные инструменты для взлома», – говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства задержанного мужчину передали сотрудникам полиции.