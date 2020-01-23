РИАМО - 23 янв. В 2019 году количество погибших в ДТП в столице сократилось более чем на 5%, в то же время растет число аварий с участием несовершеннолетних, сообщил в четверг начальник ГУ МВД России по городу Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«Следует отметить, что на фоне небольшого роста дорожных происшествий в 2019 году количество погибших в ДТП сократилось более чем на 5%», - сказал Баранов.

По его словам, увеличивается количество ДТП с участием несовершеннолетних, на что он попросил обратить внимание ответственных сотрудников.