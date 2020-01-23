РИАМО - 23 янв. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье троих приезжих из Закавказья мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Злоумышленники вскрывали окна в квартирах на первых этажах жилых домов, незаконно проникали в помещения и похищали личные вещи граждан», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что при обысках у мужчин изъяли 11 мобильных телефонов, сим-карты, ювелирные украшения, номерные пластиковые карты, наручные часы, флеш-карты и другие предметы.

По словам Волк, задержанные могут быть причастны к совершению 33 квартирных краж в Серпухове, Протвине, Коломне и Ленинском городском округе. Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, всех задержанных поместили под стражу.