РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 янв. Рок-группа #SPOFCH из подмосковного Красногорска презентует свой первый альбом «Уездный рок-н-ролл» 1 февраля, сообщается в официальной группе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Первого февраля мы сыграем долгожданный электрический сет в родном городе и представим долгожданный дебютный альбом. Только в этот вечер вы сможете не только отдохнуть под нашу музыку в хорошем месте, но и унести домой кусман отменного уездного рок-н-ролла с автографами музыкантов», – говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в пабе Red Finch по адресу: Красногорск, улица Циолковского, дом №7. Сбор гостей в 18:00. Вход бесплатный.

Дебютный альбом #SPOFCH «Уездный рок-н-ролл» вышел в свет в ноябре 2019 года. Работа над пластинкой велась более двух лет, а часть средств на запись была собрана с помощью краудфандинга – народного финансирования.