РИАМО - 23 янв. Сестра певицы Жанны Фриске Наталья показала своим подписчикам с помощью истории в Instagram квартиру артистки, в которой до сих пор никто не живет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Все вещи артистки остались нетронутыми, за их сохранностью следят родственники», – говорится в материале.

Наталья иногда выкладывает в своем Instagram-аккаунте фото из архива сестры, что радует ее поклонников. Она рассказала, что после смерти Жанны в ее квартире все осталось неизменным. Туфли лежат на своем месте, в шкафу – аккуратно развешенная одежда, косметичка, книги, столовые приборы – все лежит так, как при жизни артистки.

Родственники певицы ничего не поменяли, только периодически вытирают пыль с вещей.

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Ее здоровье начало ухудшаться еще перед рождением ребенка, но это не остановило певицу в желании иметь малыша. Когда родился сын, медики обнаружили у певицы неоперабельную опухоль мозга. Артистка до последнего не сдавалась, но болезнь взяла свое.