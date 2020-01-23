РИАМО - 23 янв. Сотрудники столичного главка МВД России раскрыли 40,3 тысячи преступлений в 2019 году, число преступлений экстремистской направленности сократилось на 58%, сообщил в четверг начальник ГУ МВД России по городу Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«Сотрудниками полиции было раскрыто 40,3 тысячи преступлений, в том числе 14,2 тысячи, относящихся к категории тяжких и особо тяжких», - сказал Баранов.

По его словам, число преступлений экстремистской направленности сократилось на 58%.