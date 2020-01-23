РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 23 янв. В подмосковных Котельниках в ходе рейда в одной из торговых точек выявили наличие запрещенного к продаже снюса, владельца магазина оштрафовали, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сотрудники отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации округа приняли участие в проверочных мероприятиях по выявлению и пресечению фактов розничной торговли насваем и сосательным табаком – снюсом. Их проводит управление Роспотребнадзора по Московской области.

«В ходе проверки на территории городского округа Котельники был выявлен факт нахождения в торговой точке запрещенного к продаже снюса. По данному факту сотрудниками Роспотребнадзора составлен протокол об административном правонарушении. На владельца торговой точки наложен административный штраф», – говорится в сообщении.

Сотрудниками отдела проводится разъяснительная работа с населением о вреде запрещенной никотиносодержащей некурительной продукции и рисках ее употребления.