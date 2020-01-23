РИАМО - 23 янв. С начала января в Москве была массово внедрена система распознавания лиц с помощью видеокамер, до 1 сентября эта система будет развернута в полном объеме, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы не должны стоять на месте, и одно из направлений, которое даст нам новое качество работы, - это информационные технологии. Мы экспериментировали с системой распознавания лиц и она показала себя хорошо. До 1 сентября в полном объеме эта система будет внедрена», - сказал Собянин.

По его словам, такая система позволяет за секунды распознавать лица, находящиеся в розыске.