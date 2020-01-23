РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 янв. Госавтоинспекция Красногорска призвала автомобилистов соблюдать дистанцию на дорогах и избегать резкого торможения, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск.

В четверг на территории Красногорска наблюдается снегопад. На дорогах и тротуарах возможно образование гололеда.

«Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) городского округа Красногорск обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС)», – говорится в сообщении.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам.

«Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега значительно снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция Красногорска рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности», – добавляется в материале.

Принимая во внимание неблагоприятный прогноз погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции нацелен на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения.

«Водители и пешеходы! При сложных погодных условиях следует проявлять повышенную осторожность и бдительность на дорогах! Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях звоните в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71, в отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск по номеру 8(495)562-87-44, 11 батальон 1 полка ДПС (северный) 8(495)994-53-08 или на единый номер 112. Вам обязательно помогут», – заключается в материале.