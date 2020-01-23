РИАМО - 23 янв. В Московской области в 2019 году в рамках государственной программы ввели в эксплуатацию почти 70 объектов социальной инфраструктуры, было освоено около 22,3 миллиарда рублей, выделенных на программу, сообщил в четверг на заседании Мособлдумы министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«В рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2019 году было запланировано 75 объектов. По факту введено 67 объектов. Кроме того, строительство еще двух объектов фактически завершено. В настоящее время идет их оснащение. Это поликлиники в Мытищах и Химках», - сказал Локтев.

По его словам, также в 2019 году завершили строительство многофункционального детского образовательного комплекса в Одинцовском округе.

Он отметил, что в прошлом году объем бюджетного ассигнования по госпрограмме составил 32 миллиарда рублей, из них было освоено около 22,3 миллиарда рублей.