РИАМО - 23 янв. Торгово-развлекательный центр c кинотеатром «Небо» по проекту бюро Blank Architects возводят на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево, авторы вдохновлялись темой авиации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Торговые центры становятся более многофункциональными, учитывают разноформатные зоны для отдыха, спорта, работы и так далее. В комплексе на улице Авиаторов, помимо различных магазинов, будет фуд-корт, кинотеатр на пять залов, кофейня, подземный паркинг на 254 машино-места, а также открытая терраса, где летом в окружении зелени расположатся столики ресторанов», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Площадь объекта равна порядка 50 тысяч квадратных метров, комплекс будет делится на несколько зон, фасады будут облицованы кассетами белого и серого цвета, частично с покрытием «хамелеон» голубых тонов. Швы между панелями положат под наклонном, что позволит придать динамику выступающим объемам. Территорию рядом с ТРЦ благоустроят и сделают наземную парковку на 377 машино-мест.

«Само название ТЦ «Небо» нашло отражение в формах и материалах объекта. В поисках формы мы вдохновлялись авиацией, поскольку раньше на этом месте был аэродром, давший название улице. Для создания фасада мы использовали много отражающих и светлых материалов, чтобы здание растворялось в окружающей среде и менялось в зависимости от времени суток. Более контрастным по цвету мы сделали заднюю часть здания, где находится кинотеатр», - сказал партнер Blank Architects Лукаш Качмарчик.