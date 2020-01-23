РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 янв. Более 400 студентов посетили праздник в честь Татьяниного дня во Дворце молодежи в Мытищах, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Во Дворце молодежи 22 января состоялся праздник, приуроченный к приближающемуся Дню студента. В событии приняли участие более 400 студентов. Мероприятие было организовано при поддержке управления по работе с молодежью администрации городского округа Мытищи, творческих коллективов Дворца молодежи и Мытищинского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия состоялись интерактивные конкурсы и викторины в фойе учреждения, творческие номера студентов – в основном зале.

«Для ребят была подготовлена творческая программа с вокальными и танцевальными номерами, веселыми конкурсами и, конечно же, призами за активное участие в викторинах и играх. В Мытищах много студентов, они все активные, поэтому нам оставалось только собрать все заявленные номера воедино и устроить для них праздник», – сказал начальник отдела планово-информационной работы управления по работе с молодежью городского округа Николай Черный.

Некоторые из пришедших подпевали выступающим на сцене вокалистам, самые веселые ребята поднимались на сцену и играли в интеллектуальную игру «Где логика?». Многие этот праздник отмечали впервые, так как в основном во Дворце молодежи собрались первокурсники.