РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 23 янв. На бизнес-завтраке в Домодедове обсудили вопросы развития информационных технологий и искусственного интеллекта, а также профессии будущего, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Бизнес-завтрак «Мир стремительно меняется» прошел в четверг в кафе «Андерсон» в Домодедове. Модератором мероприятия выступила спикер корпоративного университета Сбербанка Виктория Кашникова.

«Мне очень хотелось показать, что мир кардинально изменился за последние 20 лет, и скорости изменений у нас увеличиваются. Собственно, мне очень хочется, чтобы мы понимали, что нам нельзя сидеть на месте. Даже бежать уже поздно. Надо бежать настолько быстро, впитывать эту информацию и смотреть, что происходит. Надо постоянно учиться, надо не бояться меняться», – сказала Кашникова.

Она отметила, что самый горячий тренд десятилетия – это искусственный интеллект.

«Я верю, что это (развитие искусственного интеллекта – ред.) благо, но <…> пока человечество не готово полностью отдаваться в руки искусственного интеллекта. Это вопрос этики и ценности», – подчеркнула Кашникова.

Она добавила, что человеческое общение по-прежнему очень важно. В том числе и в сфере продаж.

Бизнес-завтрак организовала Торгово-промышленная палата городского округа Домодедово. На мероприятии присутствовали представители домодедовского бизнеса и системы образования.