РИАМО - 23 янв. Московская областная дума станет площадкой для обсуждения поправок в Конституцию РФ, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным, сообщил на заседании в четверг председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Во время послания Федеральному Собранию Путин озвучил предложения по внесению изменений в Конституцию РФ. Среди них – закрепление в главном законе страны нормы о минимальном размере оплаты труда, закрепление статуса и роли Госсовета, принципов достойного пенсионного обеспечения.

«В Московской области началось активное общественное обсуждение предложений президента по изменению федерального законодательства, озвученных в рамках послания Федеральному Собранию. В Общественной палате Московской области уже состоялось обсуждение этих поправок, по итогам которого в Мособлдуму было направлено письмо с предложениями и замечаниями представителей региональной и муниципальных общественных палат», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что документ уже передан для изучения комитетам Московской областной думы.

«После детального анализа Мособлдума сама станет площадкой на уровне региона для обсуждения предлагаемых президентом изменений - пригласим к участию всех заинтересованных лиц, активных граждан. Основной смысл такого мероприятия - собрать консолидированное мнение, услышать предложения наших жителей», - добавил Брынцалов.

По его словам, после обсуждения изменений в Конституцию Московская областная дума, возможно, подготовит и направит поправки к федеральному законопроекту от Московской области.