РИАМО – 23 янв. Россияне заняли первые три места в короткой программе спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, сообщает Газета.ru.

«Первую позицию занимает пара Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский, которые за свое выступление получили от судей 82,34 балла. Данный результат является новым мировым рекордом», — говорится в сообщении.

На втором месте со значительным отставанием расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они получили от судей за свое выступление 74,92 балла.

На третьей строчке расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они набрали 73,5 балла.

Спортивные пары представят произвольную программу 24 января.