РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в здании на территории завода «Зингер» в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 10:00 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 25. В 10:58 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, в 11:04 ликвидировали открытое горение складского помещения на втором этаже.

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 11:22», – говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие 29 единиц техники и 95 человек. До прибытия первых пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 50 человек. В результате пожара никто не пострадал. Пожару присвоили второй уровень сложности.