РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 янв. В Мытищинской городской клинической больнице за минувший год провели свыше семи тысяч операций, говорится в сообщении пресс-службы МГКБ.

«В прошлом году в МГКБ было проведено более 7 тысяч операций, более 2 тысяч из них по хирургическому профилю. Травматологи, в том числе и детские, урологи, гинекологи, сосудистые хирурги, оториноларингологи также проводят по несколько сотен операций в год. Треть оперативных вмешательств проводится лапароскопическим способом», – говорится в сообщении.

В этом году операционное отделение отметит 50-летний юбилей.

«Мы будем и дальше развивать высокотехнологичную медицинскую помощь, улучшать условия пребывания пациентов в наших отделениях, закладывать средства на приобретение современного оборудования. Мы постоянно говорим о том, что наши пациенты должны получать качественную медицинскую помощь по месту проживания, а не уезжать в другие города в поисках лучшей медицинской помощи», – сказал главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

Заместитель главврача по экономическим вопросам Елена Морозова отметила, что на сегодняшний день в учреждении выполняются президентские майские указы, и заработная плата медиков соответствует всем показателям. Она подчеркнула, что зарплата сотрудников будет повышаться, но при выполнении определенных условий. И в этом вопросе многое зависит от самих медработников.