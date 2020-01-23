РИАМО - 23 янв. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли во втором чтении законопроект о снижении ставок транспортного налога для гидроциклов, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона в целях стимулирования постановки на учет гидроциклов предлагается снизить ставку транспортного налога до уровня котировки с 2020 года: до 100 рублей для гидроциклов с мощностью двигателей до 100 лошадиных сил, до 200 рублей - для гидроциклов с мощностью свыше 100 лошадиных сил», - сказал на заседании заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Алексей Шунков.

Согласно статистическим данным, в Московской области состоят на учете 345 гидроциклов, сумма уплаченного транспортного налога за 2018 год составила 17 миллионов рублей.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области, но повлечет за собой выпадение доходов регионального бюджета в размере около 10,4 миллиона рублей.