РИАМО – 23 янв. Актриса Наталья Бочкарева опубликовала объявление о продаже своего автомобиля Cadillac, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее звезду сериала «Счастливы вместе» на год и восемь месяцев лишили водительских прав, также ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков.

«Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже самого любимого, «коня». Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин», — написала Бочкарева на своей странице в Instagram.

Она добавила, что лично передаст ключи от машины покупателю и подпишет ему открытку.

Бочкареву задержали в Москве в сентябре. Она прятала в нижнем белье кокаин, в чем и призналась полицейским. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками>>