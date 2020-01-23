РИАМО - 23 янв. Вице-премьер Марат Хуснуллин выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за годы совместной работы.

Хуснуллина 21 января указом президента РФ назначили заместителем председателя правительства страны. Ранее он занимал должность заместителя мэра Москвы, занимался вопросами градостроительной политики и строительства.

«Хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина за годы работы в его команде! Сергей Семенович всегда оказывал и оказывает особое внимание строительному комплексу. Только за прошлый год он провел почти 250 штабов по градостроительной тематике и 92 раза выехал на стройку», - написал Хуснуллин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что для него работа под руководством Собянина стала неоценимым опытом. Хуснуллин также поблагодарил президента РФ и премьер-министра страны за оказанное ему доверие.

«Президентом поставлена задача внести кардинальные изменения в отрасль и сделать ее одним из драйверов развития страны. Ввод жилья, транспортное развитие и проблему дольщиков считаю первоочередными направлениями деятельности», - отметил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что сейчас на повестке дня стоят два серьезных вопроса — аварийное жилье и капремонт.

«Будем также заниматься проработкой нормативной базы и освобождения стройки от необоснованных ограничений», - добавил вице-премьер.