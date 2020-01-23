РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании на территории завода «Зингер» в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В четверг в 10:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 25. На момент прибытия первых огнеборцев наблюдалось сильное задымление на втором этаже, где находится склад.

«На место прибыла оперативная группа Подольского пожарно-спасательного гарнизона. В 10:58 – локализация на площади на 500 квадратных метров, в 11:04 – ликвидация открытого горения. До прибытия первых пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 50 человек. Погибших и пострадавших нет», – сказал сотрудник.

По его словам, пожару присвоили второй уровень сложности. Для тушения пожара привлекли 24 единицы техники, 86 человек. Из них от МЧС: 51 человек и 15 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.