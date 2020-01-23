РИАМО - 23 янв. На строительство второго этапа жилого комплекса «Береговой», расположенного в Береговом проезде, дом 2 бывшей промзоны, выдали разрешение, проект включает в себя шесть социальных объектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Кроме возможности обеспечить горожан дополнительными жилыми площадями, реорганизация промзон включает строительство социальных объектов, дорог, парковок и организацию рабочих мест», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Комплексное развитие бывшей промышленной территории продолжается в столичном районе Филевский парк. Возведение жилого квартала и создание социальной инфраструктуры реализуется за счет инвестора, которым является компания «Главстрой».

В жилом комплексе «Береговой» появятся шесть социальных объектов в рамках второй очереди, пять из них сформируют современный образовательный кластер, состоящий из двух школ на 1,1 тысячи и 650 мест, три детских сада на 150, 100 и 50 человек. Также там появится поликлиника на 250 посещений со спортивным комплексом и бассейном.

В районе Филевский парк в прибрежной зоне Москвы-реки находился завод железобетонных изделий и труб. Решение о реновации территории устаревшего предприятия позволит на его месте создать качественную городскую среду с комплексной инфраструктурой, а также благоустроить пешеходную набережную.

Жилой комплекс станет городским кластером с комплексной инфраструктурой для современной жизни. Проект предполагает создание рабочих мест.

На территории 32 гектаров появятся жилые дома, образовательный кластер с обучением от дошкольного возраста до вуза, спортивный комплекс, поликлиника, сеть променадов, стрит-ритейл с магазинами, ресторанами, кафе-кондитерскими, парк для прогулок и активного отдыха.