РИАМО - 23 янв. Еще один магазин ИКЕА городского формата откроется осенью в Москве, его разместят в торгово-развлекательном комплексе «Европолис», говорится в сообщении пресс-службы магазина.

«В третьем магазине ИКЕА городского формата покупатели смогут вдохновиться основным ассортиментом товаров для дома, приобрести и сразу забрать аксессуары и небольшую мебель. Для покупки крупной мебели необходимо будет воспользоваться услугой доставки по доступной цене», – говорится в сообщении.

Отличатся магазин от подобных будет благодаря складу площадью 2 тысячи квадратных метров, а также наличием пункта выдачи покупок, сделанных в онлайн-магазине. Покупатели смогут рассчитывать на помощь 300 сотрудников.

«Открытие еще одного магазина городского формата в Москве – продолжение нашей стратегии развития системы многоканальных продаж. Мы ожидаем, что в новый магазин ИКЕА будут приходить более 4 миллионов человек ежегодно», – отметил генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

Управляющий партнер Fortgroup Максим Левченко в свою очередь добавил, что рад долгожданному партнерству.

«Благодаря удобству расположения ТРК «Европолис» рядом с МЦК, близости метро и других видов общественного транспорта многие жители и гости Москвы получат возможность посещения любимого магазина – ИКЕА действительно становится ближе», – добавил Левченко.