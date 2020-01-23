РИАМО - 23 янв. Московское областное бюро технической инвентаризации сменило организационно-правовую форму и стало государственным бюджетным учреждением, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

Учредителем является министерство имущественных отношений Московской области. Ранее БТИ было государственным унитарным предприятием. Реорганизация была проведена в соответствии с распоряжением правительства региона. Новое учреждение является правопреемником предыдущего и гарантирует выполнение обязательств по всем заключенным до реорганизации договорам и заказам.

«Московское областное БТИ является одним из участников процесса распоряжения имуществом в Подмосковье. По всей области действуют филиалы предприятия, которые оказывают необходимую помощь жителям в оформлении их собственности», — отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что с изменением правовой формы МОБТИ переходит в новый статус - становится инструментарием правительства Московской области в решении имущественных и социальных задач, цель которых – развитие региона и создание комфорта для его жителей.

Генеральный директор ГБУ Московской области «МОБТИ» Роман Ларин отметил, что учреждение продолжит работу по улучшению качества предоставляемых сервисов, цифровизации услуг, чтобы стать еще надежнее, качественнее и быстрее.

Московское областное БТИ - государственное предприятие, более 90 лет осуществляющее комплексные работы в сфере оборота недвижимости на территории Москвы и Московской области. Оно регулярно расширяет свои услуги, развивает сеть филиалов и консультационных центров, следит за изменениями в отрасли и обновляет свою технологическую базу, переводит услуги предприятия в цифровой формат, чтобы гарантировать надежное и качественное предоставление сервисов.

Специалисты МОБТИ готовы проконсультировать по вопросам регистрации недвижимости, перевода садового дома в жилой, межевания земель, оформления техпаспорта, получения разрешения на пользование подземными недрами (скважину) и другим вопросам. В Подмосковье действуют 62 точки приема МОБТИ и 42 консультационных центра на базе МФЦ.

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