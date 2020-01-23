РИАМО - 23 янв. В ближайшие пять лет к участию в федеральном проекте по увеличению производительности труда планируется привлечь более 750 предприятий из Московской области, сообщила журналистам в четверг заместитель генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Светлана Горчакова.

«В 2020 году мы начинаем полномасштабное развертывание проекта (адресной поддержки повышения производительности труда на предприятиях - ред.) в регионе. До 2024 года мы должны вовлечь более 750 предприятий, обучить более 7 тысяч человек», - сказала Горчакова.

По ее словам, ФЦК работает на предприятиях абсолютно бесплатно. Участие в нацпроекте не требует от предприятий каких-либо затрат.

«На сегодняшний день у нас более 2 тысяч заявок для участия в национальном проекте», - добавила Горчакова.

Она также отметила, что в 2020 году к участию в нацпроекте намерены привлечь более 30 предприятий из Московской области. В частности, начнется работа с предприятиями из сферы обрабатывающих производств, транспортной, строительной и сельскохозяйственной отраслей, а также ЖКХ.