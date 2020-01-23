РИАМО – 23 янв. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии, сообщает Газета.ru.

«Российская пара по итогам проката набрала 82,34 балла, что теперь является лучшим результатом в истории этого вида спорта», – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд принадлежал китайским спортсменам Суй Вэньцзин и Хань Цуном: за выступление на японском этапе Гран-при они получили от судей 81,27 балла.