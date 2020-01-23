РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 янв. Полицейские подмосковной Балашихи задержали 38-летнюю жительницу Тульской области по подозрению в краже из квартиры более 85 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Зеленая, неизвестные похитили денежные средства в размере более 85 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 38-летняя жительница Тульской области по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.