РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 янв. Карусель починили на детской площадке в поселке дачного хозяйства Архангельское подмосковного Красногорска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Красногорска сообщил на портале, что на детской площадке у дома №16 несколько месяцев сломана карусель.

«Проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по ремонту детской карусели проведены», – сказал заместитель главы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.