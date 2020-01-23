РИАМО - 23 янв. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг утвердили перечень вопросов к отчету губернатора Московской области Андрея Воробьева перед региональным парламентом, который состоится 29 января, передает корреспондент РИАМО.

«Данный перечень вопросов поступил из всех комитетов Московской областной думы, фракций. Данный перечень был обсужден на совете думы с участниками всех представителей фракций. Полностью был поддержан. Предлагается проект постановления по утверждению перечня вопросов, представленных Московской областной думой к отчету губернатора, принять за основу», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В документ включили более 30 вопросов, которые отражают различные темы, в том числе социальная политика, здравоохранение, образование, экономика, жилищно-коммунальная политика, транспортная инфраструктура, культура, туризм, молодежная политика и другие.