РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 янв. День студентов отметят в Российском университете кооперации в Мытищах 24 января мероприятием «NEолимпийские игры», сообщается на сайте администрации горокруга.

«24 января в холле Молодежного культурного центра Российского университета кооперации пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню студентов. У студентов вуза позади останутся экзамены и наступит время каникул, а студенты колледжа уже достаточно поучились, чтобы появилось желание отдохнуть. РУК приглашает всех студентов отметить свой праздник «NEолимпийские игры». Гостей ожидают увлекательная игра, которая пройдет только для студентов, кофе-брейк, дискотека», – говорится в сообщении.

«NEолимпийские игры» пройдут 24 января в 14:00 в холле МКЦ в Российском университете кооперации по адресу улица Веры Волошиной, дом №12/30. Для участия в празднике необходимо пройти регистрацию.