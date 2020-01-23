РИАМО - 23 янв. С 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года в столице снизилась загруженность дорог на один балл, это связано с малым количеством осадков и увеличением пассажиропотока в общественном городском транспорте, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Несмотря на то, что среднесуточное количество автомобилей, передвигающихся по Москве в конце декабря – начале января, было больше на 50-100 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сама загруженность в городе снизилась на один балл», – говорится в сообщении.

На снижение загруженности повлияло и количество осадков, которое в этом году было меньше, чем в прошлом году. Скорость за этот период на дорогах была на 11% выше, чем год назад. В первые рабочие дни января на дорогах города передвигалось на 15% меньше машин, а скорость движения была выше на 37% по сравнению с рабочими днями второй половины декабря.

На дорожную ситуацию положительно повлияло отсутствие снега на дорогах города, в связи с чем средний максимальный балл в рабочие дни января составил пять баллов. Всего за месяц средний максимальный балл составил семь баллов, что на один балл ниже, чем год назад.

В указанный временной период наблюдалось увеличение пассажиропотока на городском транспорте – в метро, МЦК, наземном транспорте. Москвичи чаще всего выбирали городской транспорт, подходя к выбору средства передвижения.

На более чем 20 тысяч автомобилей в сутки снизилась интенсивность автомобильного движения на проходящих вблизи МЦД-2 магистралях: Волоколамском, Новорижском, Варшавском и Симферопольском шоссе.

Также по итогам прошлого года снизилось количество погибших в ДТП на 5,4% по сравнению с 2018 годом – это 2,3 тысячи сохраненные жизни с 2010 года. Кроме того, коэффициент социального риска в столице составил 3,5%.