РИАМО – 23 янв. Жители российских городов стали меньше покупать пластиковые соломинки, их продажи в прошлом году снизились на 30% по сравнению с 2018-м годом, сообщает Газета.ru.

Забота об экологии и бережливое потребление превращаются в устойчивый тренд в городах-миллионниках. В свою очередь, это развивает новые покупательские привычки.

«Согласно данным интернет-магазина Ozon, бум продаж многоразовых и бумажных соломинок пришелся на предновогодний сезон 2019 года. В этот период спрос вырос на 200% относительно среднегодового значения», – говорится в сообщении.

Кроме того, активно покупаются тканевые сумки-шопперы и сетчатые авоськи. За 2019 год их продажи оказались в 2,5 раза выше, чем в 2018 году. В январе 2020 года заказы таких сумок выросли и вовсе на 700% по сравнению с первым месяцем 2019-го года.

Популярностью у россиян также пользуются многоразовые пакеты, экомешочки из ткани, термокружки для кофе и многоразовые подгузники.