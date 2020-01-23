РИАМО - 23 янв. Утром в четверг в районе дома 57 по Рязанскому проспекту столицы произошла авария, столкнулись три автомобиля, пострадало три человека, сообщается в официальном Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
«Сегодня около 09:45 в районе дома 57 по Рязанскому проспекту произошло столкновение трех легковых транспортных средств», - говорится в посте.
В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали с незначительными травмами.
Сегодня, около 09.45 в районе дома 57 по Рязанскому проспекту произошло столкновение трех легковых транспортных средств. По предварительным данным в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, которые с незначительными травмами госпитализированы— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 23 января 2020 г.
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