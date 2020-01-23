РИАМО - 23 янв. Утром в четверг в районе дома 57 по Рязанскому проспекту столицы произошла авария, столкнулись три автомобиля, пострадало три человека, сообщается в официальном Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Сегодня около 09:45 в районе дома 57 по Рязанскому проспекту произошло столкновение трех легковых транспортных средств», - говорится в посте.

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали с незначительными травмами.