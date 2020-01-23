РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 янв. Праздничное мероприятие в честь Дня российского студенчества состоится 25 января в парке «Пехорка» в подмосковной Балашихе, сообщается на странице Объединенной дирекции парков Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Преподаватели уверены, что студенты – уникальные люди, для которых экзамены – всегда праздник. Тем временем приближается еще один любимый праздник всех студентов – Татьянин день! А значит, самое время отпраздновать его в парке «Пехорка»! для студентов и не только выступят солистка Центрального дома Российской армии им М.В. Фрунзе Ирина Яргунина, творческий союз «Все свои», Мария Лошкарева, Денис Слепнев и другие приглашенные артисты. Присоединяйтесь все», – говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 25 января в 15:00 на сцене парка. Парк «Пехорка» расположен по адресу: Балашиха, улица Парковая, владение 4.