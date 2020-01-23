РИАМО – 23 янв. Для реализации задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, уже в 2020 году придется дополнительно выделить 450 миллиардов рублей, эти средства возьмут из свободных остатков на счетах казначейства и из Резервного фонда правительства, однако в будущем потребуется гораздо большая сумма, пишет в четверг газета «Известия».

Так, новый премьер-министр Михаил Мишустин уже сообщил, что дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.

«С 2021-го определенные сложности появятся. 2 триллиона в бюджете найдется, сказал источник. Но при действующей конструкции казны — даже с учетом программы госзаймов — придется ежегодно, вплоть до 2024-го дополнительно искать по 500 миллиардов рублей», — говорится в материале.

Одним из наиболее вероятных источников дополнительных средств эксперты считают отмену части налоговых льгот. Ежегодно на них тратится более 4 триллионов рублей, только на 2020 год общая прогнозируемая сумма льгот составляет почти 4,1 триллиона рублей. В дальнейшем их объем будет увеличиваться и к концу 2022-го превысит 4,5 триллиона рублей.

Ранее назначенный на пост первого вице-премьера экс-помощник президента Андрей Белоусов неоднократно высказывал предложения увеличить фискальную нагрузку на нефтяные компании и на промышленность. Это также может быть источником дополнительных средств.

Также правительство для реализации поручений президента может ужесточить политику в части собираемости НДФЛ, а также в отношении выплат госкомпаниями дивидендов. Однако результативность этих мер не будет очень эффективной.