РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 янв. Городской интернет-портал «РИАМО в Мытищах» в соцсети «ВКонтакте» проводит розыгрыш билетов в театр ФЭСТ на спектакль по пьесе Александра Островского «Свои люди – сочтемся!», который пройдет 1 февраля.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на сообщество «Театр ФЭСТ» в соцсети ВКонтакте, быть подписчиком сообщества «РИАМО в Мытищах» и сделать репост конкурсного поста.

Победителей редакция выберет случайным образом 29 января до 18:00. Ими станут двое подписчиков. По два билета на каждого победителя можно будет забрать в театре ФЭСТ перед началом спектакля. Постановка пройдет 1 февраля в 19:00.

Победитель конкурса сможет посетить комедию в двух действиях по пьесе «Свои люди – сочтемся!» Александра Островского. Художник-постановщик, автор сценической версии – заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл и Республики Калмыкия Владислав Константинов. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 15 минут. Для зрителей от 12 лет.