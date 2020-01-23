РИАМО – 23 янв. Экстренные службы столицы проверяют анонимную информацию о «минировании» зданий четырех московских вокзалов, передает «Интерфакс».

«Анонимные сообщения поступили по Ленинградскому, Ярославскому, Казанскому и Курскому вокзалам», – сообщил агентству осведомленный источник.

По его словам, в настоящий момент решается вопрос об эвакуации людей.

Волна анонимных «минирований» началась в столице в ноябре 2019 года. Всего за это время были эвакуированы свыше 1 миллиона человек.

«Эвакуация стала частью нашей жизни»: почему Москву постоянно «минируют»>>