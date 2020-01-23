РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. В Люберцах 24 января состоится открытая матчевая встреча по легкой атлетике среди юношей и девушек «Люберецкая зима», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Матч пройдет на базе спортивной школы олимпийского резерва. За медали поборются порядка 200 легкоатлетов со всего Подмосковья. Начало мероприятия в 12:00. Приходите поддержать люберецких спортсменов!» - говорится в сообщении.

Спортивная школа олимпийского резерва находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №349А.