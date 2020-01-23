РИАМО - 23 янв. Федеральная служба безопасности России установила, откуда рассылались сообщения о «минированиях» в российских учреждениях, сообщается на официальном сайте ведомства.

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», – говорится в сообщении.

В письмах назывались 16 тысяч якобы заминированных объектов по всей стране: школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и другие. Все сообщения оказались ложными.

Роскомнадзор уже заблокировал сервис Startmail.com.

Волна «минирований» в России началась в конце ноября 2019 года. Чаще всего в сообщениях анонимов фигурировали учреждения Москвы и Санкт-Петербурга.