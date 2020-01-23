РИАМО – 23 янв. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил двух новых заместителей министра финансов России, распоряжение появилось на сайте правительства, сообщает Газета.ru.

«Согласно опубликованным данным, возглавлявший ранее Пенсионный фонд России (ПФР) Антон Дроздов, перешел на должность заместителя министра финансов», — говорится в сообщении.

Дроздов был главой ПФР с 2008 года. Ранее он занимал пост директора департамента экономики и финансов аппарата правительства РФ.

Статс-секретарем — заместителем министра финансов стал Алексей Сазанов. С 2016 года он занимал пост директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина.

Министром финансов в новом правительстве остался Антон Силуанов, а главой ПФР стал бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин.