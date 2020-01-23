РИАМО – 23 янв. Из Гражданского кодекса могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда», соответствующий законопроект готовит Минюст, пишет в четверг газета «Известия».

«В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов», — говорится в статье.

Изменения готовят для того, чтобы исключить возможность двоякого толкования понятия МРОТ, которому, по мнению министерства, придают достаточно широкий смысл. Его используют в различных отраслях законодательства в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам.

МРОТ, согласно готовящимся поправкам, будут трактовать только как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполненные трудовые обязанности. Сборы и штрафы больше не будут основываться на МРОТ.

Документ планируется представить кабмину в декабре, а в марте 2021 года – внести в Госдуму.

Поправки планируют поддержать партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, коммунист Николай Харитонов считает, что коммунисты документ поддержат. Он отметил, что величина МРОТ в России сегодня оставляет желать лучшего.