РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 янв. Свыше 4,3 миллиона рублей выплатили малоимущим жителям подмосковного Красногорска в качестве государственной социальной помощи в минувшем году, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области.

«В 2019 году государственную социальную помощь получили 1029 жителей горокруга Красногорск на общую сумму 4 миллиона 318 тысяч рублей», – сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области для основных социально-демографических групп населения.

«Для назначения государственной социальной помощи необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. Размер выплат рассчитывается исходя из сведений о доходах за три последних месяца», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1 тысячи рублей в месяц, не должна превышать 6 тысяч рублей в календарном году.