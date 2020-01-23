РИАМО - 23 янв. Сегодняшний четверг в столице может стать самым холодным днем с начала зимнего сезона, сообщается на сайте «Метеовести».

«Наступивший четверг станет самым холодным днем текущей зимы: до этого самый низкий дневной максимум в Москве был отмечен 2 декабря прошлого года. Тогда температура воздуха не смогла подняться выше минус 2,2 градуса. Сегодня будет холоднее – температура воздуха составит минус 3 – 5 градусов», – говорится в сообщении.

В Москве минувшей ночью выпало 4 миллиметра осадков, а в Подмосковье – от 1 до 3 миллиметров. Метеостанции региона сегодня вновь отметят формирование снежного покрова.

Температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ в 8 часов утра опустилась до минус 3,5 градусов.

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