РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 янв. Переполненный контейнер с пластиковыми бутылками очистили в деревне Павлино подмосковной Балашихи после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и из мусорных контейнеров в деревне Павлино. Он отметил, что возле дома №66 был поставлен контейнер для сбора пластиковых бутылок, но он переполнен уже несколько месяцев, не вывозится, хотя за это собирают деньги. ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрел данное обращение.

«Вывоз отходов по адресу: Балашиха, деревня Павлино, дом №66 осуществлен (фото прилагается). Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – сказал первый заместитель руководителя ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» Дмитрий Иванов.

Он добавил, что вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ежедневно с 07:00 до 23:00, вывоз раздельно накопленных отходов – один раз в два дня, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке от управляющей компании.

С региональным оператором можно связаться по телефону: 8(495)750-24-82. Электронная почта: romo_disp@hartiya.com, сайт: www.hartiya.com.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.