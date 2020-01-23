РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 янв. Свыше 700 жителей подмосковного Красногорска в минувшем году получили экстренную социальную помощь на общую сумму порядка 4,5 миллиона рублей, говорится в сообщении управления Красногорского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области.

«В 2019 году за оказанием экстренной социальной помощи обратились 292 семьи. Экстренную социальную помощь на общую сумму 4 миллиона 498 тысяч рублей получили 718 жителей горокруга Красногорск», – сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

Жители Подмосковья могут обратиться за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица.

Также граждане могут обратиться за помощью в случае наступления кризисной ситуации – повреждения жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.

Помощь можно получить раз в год. Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская отметила, что в случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину.

«В случае повреждения или утраты жилого помещения, имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину», – добавила Фаевская.