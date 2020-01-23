РИАМО – 23 янв. Федеральная антимонопольная служба определилась с перечнем приложений для реализации закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронные гаджеты, продаваемые в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ведомство предложило постепенный переход. Обязательной предустановку ПО для смартфонов введут с 1 июля 2020 года, для планшетов – с 1 июля 2021 года, для компьютеров – с 1 июля 2022 года, для Smart TV – с 1 июля 2023 года.

«На смартфоны предлагается устанавливать антивирусы, навигаторы, поисковики, российские соцсети, программы доступа к госуслугам и отечественную платежную систему «Мир», – говорится в сообщении.

На планшетах, компьютерах и Smart TV планируют устанавливать программы аудиовизуального сервиза, а также ПО для просмотра программ I и II мультиплекса.

В ФАС отметили, что на гаджеты будет устанавливаться «широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость и обеспечивающее требования безопасности оборудования».