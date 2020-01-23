РИАМО - 23 янв. В четверг на дорогах Москвы ожидаются пробки, возможны небольшие ДТП из-за гололедицы, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

ЦОДД предупредил автолюбителей столицы о том, что уже с утра на дорогах Москвы наблюдаются пробки.

«Синоптики обещают сегодня в течение дня усиление ветра, а на дорогах гололедицу. <…> Рекомендуем для поездок выбирать городской транспорт», - говорится в сообщении.

Водителей же призвали строго соблюдать ПДД, держать дистанцию и не превышать скорость.